В Харьковской обл. объем услуг почты и связи вырос

Предприятия Харьковской области за 2009 год реализовали всем потребителям услуг почты и связи на 1 млрд. 922,1 млн. грн. (в том числе населению – на 907,0 млн. грн.), что в сопоставимых ценах на 1% больше уровня 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, рост объемов предоставленных услуг колеблется в пределах от 39,5% (компьютерная связь) до 7,6% (мобильная связь). Объемы услуг мобильной связи выросли по сравнению с соответствующим периодом в 2008 году на 7,6%, доходы от предоставления доступа к сети Интернет увеличились на 36,7%, в том числе населению – на 39,1%.

Сокращение объемов услуг наблюдалось по почтовой связи – на 13,6%, по всем видам телефонной связи: городской – на 15,9%, сельской – 18,1%, междугородней (включая международную) – 17,6%.

Наибольшая доля из общей суммы доходов приходится на услуги мобильной связи – 51,9% (998,4 млн. грн.), в том числе населению – 43,3% (392,6 млн. грн.), междугородней (включая международную) – 10,1% (193,3 млн. грн.), в том числе населению – 11,5% (104,0 млн. грн.), городской телефонной связи – 14% (268,7 млн. грн.), в том числе населению – 20,9% (189,4 млн. грн.).