Объем международного трафика в сети УМС вырос

Объем звонков за рубеж абонентов оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ “МТС-Украина”) в 2009 году увеличился на 10%, по отношению к показателю 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечено в сообщении, наибольшую активность при звонках за рубеж абоненты оператора традиционно проявили в период новогодних праздников. В частности, в период с 31 декабря 2009 г. по 1 января 2010 г. объем трафика увеличился на 126%, по сравнению со среднесуточным трафиком международной связи в 2009 году.

Наибольшее количество международных звонков в минувшем году абоненты УМС осуществили в страны ближнего зарубежья, такие как Россия, Армения, Беларусь, Азербайджан, и др. В десятку самых популярных направлений попали также некоторые европейские страны, в частности, Германия, Италия и Франция.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,56 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила $1,662 млрд.