Beeline увеличил пропускную способность сети

Единый оператор связи Beeline (объединяет «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») увеличил в два раза пропускную способность магистральной сети на участке Днепропетровск-Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, пропускная способность магистральной сети Beeline на участке Днепропетровск-Киев увеличена с 5 до 10 Гбит/с, что позволит исключить какие-либо проблемы с прохождением трафика, потерей пакетов и перегрузкой сети в целом. Полученный запас емкости позволит гарантировать качество предоставляемых услуг по мере роста количества частных и корпоративных интернет-пользователей в Днепропетровске и Запорожье.

По словам технического директора Beeline Дмитрия МИКИТЮКА, поскольку точки взаимосоединения сети Beeline c сетями крупнейших интернет-провайдеров, а также украинская точка обмена трафиком UA-IX находятся именно в столице, интернет-трафик преимущественно идет через Киев. Поэтому, увеличивая пропускную способность каналов на Киев, оператор создаст резерв или запас емкости на будущее, что гарантирует сохранения качества доступа в Интернет даже при значительном росте количества пользователей.

Как сообщал УНИАН, магистральная или транспортная сеть Beeline используется для передачи данных на дальние расстояния и охватывает собственную инфраструктуру Beeline в Украине, инфраструктуру в Европе через сеть международных партнеров, трансграничные переходы через Польшу, Венгрию и Россию, а также технические площадки Beeline во Франкфурте и Москве.

Национальная инфраструктура магистральной сети построена с использованием оптоволоконных линий связи протяженностью порядка 16 тыс. км обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на многих направлениях.

Услуги широкополосного доступа в Интернет частным клиентам предоставляются в рамках направления «Beeline Интернет Дома» по оптоволоконной технологии (FTTB – «оптика в каждый дом»). В настоящее сеть «Beeline Интернет Дома» охватывает 1 миллион домохозяйств (квартир) в 9 городах в Украине: Киеве, Харькове, Запорожье, Львове, Одессе, Днепропетровске, Житомире, а также в Броварах и Вишневом.

Корпоративным клиентам предлагаются все виды услуг передачи данных и доступа в Интернет по выделенным каналам на всей территории Украины (до райцентров включительно) в рамках направления «Beeline Бизнес».

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа. Мобильная сеть Beeline построена на самом современном оборудовании, предназначенном для использования в 3G сетях.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн человек.