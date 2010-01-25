Движение транспорта в Донецкой и Херсонской областях осложнено

В связи со сложными погодными условиями усложнено движение автотранспорта в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, состоянием на 14.00 25 января в связи с образованием снежных заносов на автодороге Антоновка – Садовое усложнен проезд к с. Садовое (Херсонская область). На дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) на участке 177 – 206 км происходит перенос верхних слоев снега. Работает 12 единиц техники и 16 человек.

На автодороге М-17 Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь на участке 0 – 22 км также проводятся работы по очистке от снега.

В Донецкой области из-за сильного ветра и снега местами усложнено движение автотранспорта по автодороге Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седовое в Старобешевском и Тельмановском районах.

Покрытие на автодорогах государственного значения в Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, восточных (кроме Харьковской) и южных областях (Николаевской и Херсонской) – местами заснежено, в других областях – сухое, проезд обеспечен.

Покрытие автодорог местного значения в большинстве областей также местами заснежено, в Черниговской области – снежный накат, в Донецкой области – снежные наносы.

На автодороге М-05 Киев – Одесса без осадков, покрытия дороги – сухое, проезд обеспечен.

На зимнем обслуживании дорог работают 795 механизмов и 1340 рабочих.