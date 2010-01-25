Во Львове часть автобусов не выехала на маршруты

Сегодня во Львове часть городских автобусов не выехала на маршруты из-за некачественного дизельного топлива.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как объяснил в комментарии агентству один из руководителей Управления транспорта и связи Львовского городского совета Иван РАДЬ, при низких температурных условиях автобусы ездят на специальном зимнем дизельном топливе, но оно часто не соответствует нужным кондициям.

«Как правило, ночью автобусы находятся на открытых территориях, а не в теплых боксах. И если дизтопливо ненадлежащего качества, то оно при сильном морозе превращается в «кашу», и завести автобус практически невозможно. Именно поэтому сегодня утром некоторые автобусы не смогли своевременно выехать на маршруты», - отметил И.РАДЬ.