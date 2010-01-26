ЮЗЖД ввела новую тяговую подстанцию
11:45, 26 января 2010Транспорт/Связь
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На станции Новоград-Волынский
В начале 2010 года Юго-Западная железная дорога ввела в строй новую современную тяговую подстанцию переменного тока с установленной мощностью 2x25 МВт.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.
Согласно сообщению, строительство новой подстанции проводилось в рамках электрификации участка Коростень - Новоград-Волынский - Шепетовка.
Ввод в работу новой подстанции дал возможность Юго-Западной железной дороге повысить уровень напряжения в тяговой сети. Еще одним преимуществом новой подстанции является увеличение пропускной способности грузовых и пассажирских поездов на участке Коростень - Новоград-Волынский - Шепетовка.
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