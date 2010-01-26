ЮЗЖД ввела новую тяговую подстанцию

В начале 2010 года Юго-Западная железная дорога ввела в строй новую современную тяговую подстанцию переменного тока с установленной мощностью 2x25 МВт.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, строительство новой подстанции проводилось в рамках электрификации участка Коростень - Новоград-Волынский - Шепетовка.

Ввод в работу новой подстанции дал возможность Юго-Западной железной дороге повысить уровень напряжения в тяговой сети. Еще одним преимуществом новой подстанции является увеличение пропускной способности грузовых и пассажирских поездов на участке Коростень - Новоград-Волынский - Шепетовка.