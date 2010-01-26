Одесский порт раньше срока начал ледовую кампанию

В Одесском морском торговом порту раньше срока началась ледовая кампания.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТП, согласно распоряжению капитана порта, кампания объявлена с 00.00 25 января.

В то же время, в соответствии со Сводом Обычаев порта, ледовая кампания начинается ежегодно 1 февраля, однако в этом году в связи со сложными погодными условиями было принято решение начать работы раньше.

Кампания в Одесском порту осуществляется с помощью нескольких буксиров, мощнейшим из которых является буксир ледового класса «Гранит».

Cправка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.