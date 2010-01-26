Закрыта поромная переправа Ванино-Холмск

Работа паромной переправы Ванино - Холмск, связывающей Сахалин с материком, во вторник приостановлена из-за сильного ветра и шторма в море, сообщает k2kapital со ссылкой на "Сахалинское морское пароходство".

"Паромная переправа сегодня не работает, все паромы находятся в порту Ванино Хабаровского края. Последний грузовой паром "Сахалин-10" покинул сахалинский порт Холмск в понедельник вечером", - рассказал собеседник. "С подходом очередного циклона в Татарском проливе начался сильный шторм", - добавил он.

Между тем в северных районах Хабаровского края в среду ожидается сильный снег, метель, в связи с чем передано штормовое предупреждение. Сила ветра при этом может достигать до 20-25 м/сек. В муниципальных районах возможны чрезвычайные ситуации, сбои в работе автотранспорта, объектов ЖКХ. Главам муниципальных образований разослано оперативное предупреждение. Жителям края рекомендуется позаботиться о личной безопасности - воздержаться от длительных прогулок и поездок на автотранспорте.