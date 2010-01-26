Более половины всех хакерских атак в 2009 проведено из Китая

Более половины компьютерных интернет-атак в 2009 г. были проведены с интернет-ресурсов, размещенных в Китае, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского"

"В 2009 г. "Лабораторией Касперского" было зафиксировано 73,62 млн сетевых атак, более половины из которых — 52,7%, были проведены с интернет-ресурсов, размещенных в Поднебесной", — сообщается в отчете по угрозам за 2009 г., подготовленном специалистами компании.

По данным компании, процент атак, проведенных с китайских ресурсов в 2009 году, снизился на 26 процентных пунктов. По данным "Лаборатории Касперского", первая пятерка стран, с веб-ресурсов которых производились атаки, не изменилась по сравнению с 2008 г. Так, на втором месте по-прежнему США, при этом доля зараженных серверов на территории этой страны возросла до 19% с 6,8%. Россия, Германия и Голландия занимают третье, четвертое и пятое места соответственно.

Также, по данным "Лаборатории Касперского", в 2009 г. произошло изменение направлений сетевых атак. Китай по-прежнему лидирует в списке «потенциальных жертв», но его доля уменьшилась на 7%. Египет, Турция, Вьетнам (лидировавшие в списке жертв в 2008 г.) стали заметно менее интересны кибер-преступникам, говорится в материалах лаборатории. В 2009 г. значительно выросло число атак на граждан США, Германии, Великобритании и России.

Специалисты "Лаборатории Касперского" отмечают, что в 2009 г. более разнообразными стали мошеннические схемы, используемые в Интернете. Так, к традиционным добавились различные сайты, предлагающие платный доступ к "услугам". "Пальма первенства принадлежит, увы, России", — говорится в материалах компании. Как отмечают специалисты лаборатории, российские мошенники поставили на поток создание сайтов с предложением "узнать местоположение человека через GSM", "прочитать приватную переписку в социальных сетях", "собрать информацию" и другие.