В случае травмирования на неубранной улице нужно судиться

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК убежден, что гражданин в случае травмирования на не убранной ото льда улице имеет право судиться с коммунальщиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Сейчас нет информации, что граждане Украины подали иски на этот счет, но они возможны, если к нарушению здоровья привело неподобающее выполнение обязанностей коммунальными службами. И моя позиция – гражданин имеет право на защиту своих интересов в этом вопросе», - сказал министр юстиции.