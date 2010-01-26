Инвестпрограмма РЖД на 2010 г. может быть сокращена
На 25 млрд. рублей
Инвестиционная программа РЖД может быть снижена на 25 миллиардов рублей в 2010 году из-за сокращения государственного субсидирования, сказал глава железнодорожной монополии Владимир Якунин.
РЖД получает субсидии для компенсации недостаточного роста тарифов на грузовые перевозки в кризис.
"Сейчас шла большая дискуссия, подписали постановление, этим постановлением нам обрезали из 50 миллиардов субсидий 25 миллиардов", - сказал Якунин, отметив, что инициаторами решения были Минфин, Минтранс и Минэкономразвития.
"Типа того, что и так богатые, хорошо живете", - добавил он.
Замминистра транспорта Андрей Недосеков уточнил, что субсидии в 2010 году составят 24 миллиарда рублей.
Недосеков объяснил, что Минтранс опирается на расчеты РЖД, которая собирается увеличить перевозки на 4 процента в 2010 году.
По его словам, еще 8,4 миллиарда рублей будут выделены РЖД на капитальный ремонт железных дорог.
Утвержденная инвестпрограмма компании на 2010 год составляет 270,5 миллиарда рублей.
В 2009 году РЖД также рассчитывала на 50 миллиардов субсидий, однако получила из бюджета 42 миллиарда рублей, так как объем перевозок снизился на 15 процентов, а не на 20, как ожидала компания.