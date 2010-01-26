Тoyota планирует в 2010 г. продать более 8 млн. машин

Крупнейший автопромышленный концерн Японии Toyota Motor Corp. планируети побороться за лидерство в мировом автопроме и продать около 8270 тыс машин в течение наступившего 2010 г.

Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В новом финансовом году Toyota и две ее дочерние компании - Daihatsu и Hino - планируют увеличить продажи своей продукции на внутреннем и внешнем рынках на 7% (2130 тыс машин) и 6% (6140 тыс машин) соответственно, что в сумме должно дать 6-процентный рост по всей группе. Головная компания намерена реализовать 7400 тыс автомобилей, в том числе 5900 тыс за пределами Японии.

Итоги минувшего 2009 г, обнародованные руководством компании, оказались не слишком благоприятными для Toyota. Совокупные продажи продукции ее группы составили 7813 тыс машин, включая 6980 тыс автомобилей головной компании, что по обоим показателям на 13% меньше, чем было в 2008 г.

По результатам прошлого года Toyota впервые уступила лидерство в мировом автопроме альянсу Volkswagen - Suzuki, который реализовал 8598 тыс машин. Запланированные на 2010 г показатели японской компании меньше этой цифры, но, по мнению аналитиков, свидетельствуют о ее намерениях сделать серьезный рывок для преодоления кризиса.

Трудности Toyota усугубились проблемами с педалью газа у ряда ее моделей, из-за чего компания в последние месяцы объявила об отзыве с американского и европейского рынков более 5 млн автомобилей для профилактики и возможного ремонта.