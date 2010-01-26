Минтранс разбирается с судном «Sea star»

Первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО поручил Государственной администрации морского и речного транспорта разобраться в ситуации с судном «Sea star» и срочно принять меры для решения проблемы украинских граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, сейчас ведутся переговоры с судовладельцем.

Согласно сообщению, министерство принимает меры для решения проблем шести украинских моряков на судне «Sea star» (флаг Коморских островов). Члены экипажа объявили забастовку и отказываются выходить в рейс. По сообщению моряка, судовладелец не выплатил им зарплату за последние несколько месяцев. Также обеспокоенность вызывает техническое состояние «Sea star».

Сейчас судно находится в порту Находка (Российская Федерация). Портнадзором запрещен выход «Sea star» в море из-за его технического состояния: сварочные швы корпуса в некоторых местах имеют дефекты. Надзор за судном осуществляет Российский регистр судоходства. На борту находится 5 тысяч тонн угля. В составе экипажа – 13 моряков, из них 6 граждан Украины и 7 граждан Российской Федерации.

Справка УНИАН. Судовладельцем «Sea star» является компания MGK-Transforward, год построения судна – 2007, страна построения – Китай, дедвейт – 5168 тонн.