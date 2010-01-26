"Укрзализныця" инвестировала в Евро-2012 свыше 2,5 млрд. грн.

Выполнение Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу по железнодорожному транспорту в 2009 году составило 2 млрд. 513,31 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, в 2009 году выполнялись работы по внедрению на железных дорогах Украины скоростного движения пассажирских поездов. На направлениях Киев–Полтава–Красноград–Лозовая–Донецк и Киев–Жмеринка–Львов было модернизировано почти 130 км пути, разными видами ремонта оздоровлено почти 390 км пути. Также отремонтированы 79 комплектов стрелочных переводов и 148 комплектов заменены на новые, капитально отремонтировано 15 переездов. Кроме того, проведена комплексная модернизация участка железнодорожного направления Полтава – Бурты – Корыстовка для разгрузки участков на железнодорожных направлениях, которыми будут двигаться пассажирские поезда. На участке электрификации Полтава-Южная – Малая Перещепинская длиной 50,9 км в 2009 году проводились работы по строительству контактной сети.

Согласно сообщению, также в рамках подготовки к Евро-2012 в 2009 году почти завершено строительство железнодорожной составляющей моста через р. Днепр в Киеве, весь железнодорожный участок от ст. Киев-Московский до ст. Дарница электрифицирован. Кроме того, на строительстве автодорожной составляющей на 95% выполнен монтаж металлоконструкций прогоночных сооружений моста.

2 сентября 2009 года Юго-Западная железная дорога совместно из киевскими властями открыла в столице движение городской электрички между двумя станциями - Троещина и Киев-Петровка. Что касается вокзалов, то в конце 2009 г. было заключено инвестиционное соглашение о реконструкции существующего вокзала станции Донецк между Министерством транспорта и связи, дочерним предприятием «Св-Дом» ООО «Стройиммосистем» и Донецкой железной дорогой. В целом в 2009 году железными дорогами Украины приобретено 4 электровоза, в частности, Одесской железной дорогой – 3 электровоза переменного тока и Донецкой железной дорогой – 1 электровоз постоянного тока. Также проводилась реконструкция железнодорожных депо, строительство вагономоющих комплексов.

В сообщении отмечается, что важным шагом в 2009 г. стало создание системы бронирования и продажи железнодорожных билетов через Интернет, которая в настоящее время дает пассажиру возможность самостоятельно осуществлять бронирование проездных документов со следующим выкупом в кассе и оформление с полной оплатой с помощью банковских платежных карточек с последующей печатью в любой кассе. В целом с начала внедрения услуги резервирования мест с 22 декабря 2008 г. по 29 декабря 2009 г. зарезервировано 8549 заказов на 13348 мест, выкуплено в кассах 6592 заказа на 10442 места. С начала внедрения услуги оформления проездных документов с отложенной печатью (оплата проезда с помощью платежных карточек) оформлено и оплачено 47760 заказов на 72618 мест.