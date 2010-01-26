В 2009 г. средняя украинская семья потратила на связь около 1 тыс. грн.

В 2009 году на услуги связи средняя украинская семья потратила примерно 990 грн., или 83 грн. в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи.

Согласно сообщению, 50% этой суммы приходилось на мобильную связь, 25% – на фиксированную телефонную связь, 10% – на услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет и менее 3% – на услуги почтовой связи.

Всего же, по данным Госссвязи, в 2009 году операторы всех форм собственности предоставили услуг связи на сумму 46,1 млрд. грн., из них населению – на сумму 18 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, доходы предприятий отрасли связи Украины от оказания услуг в 2009 году составили 46 млрд. 284,5 млн. грн., из них доходы предприятий отрасли связи от предоставления услуг населению составили 18 млрд. 74,8 млн. грн.