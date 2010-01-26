В Запорожской обл. МЧС освободило из заносов 75 транспортных средств

За последние четыре дня спасателями МЧС в Запорожской области из снежных заносов освобождено 75 транспортных средств, в том числе 8 автобусов и 4 кареты "скорой помощи".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МЧС в Запорожской области Алексей ЛЕПСКИЙ.

"С 22 января (даты резкого похолодания и начала метелей в регионе - УНИАН) по 25 января сотрудниками ГУ МЧС в Запорожской области освобождено из снежных заносов 75 транспортных средств: 15 легковых автомобилей, 48 грузовиков, 4 автобуса и 4 автомобиля скорой медицинской помощи, в которых в общей сложности находилось около 100 человек", - сказал он.

По словам А.ЛЕПСКОГО, в работах по освобождению автомашин из снежных заносов, других работах по предоставлению помощи, а также ликвидации последствий стихии на территории Запорожской области было задействовано 53 единицы техники ГУ МЧС в Запорожской области и 95 человек личного состава.