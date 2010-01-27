"Тойота" приостановил продажи в США восьми моделей авто

Автоконцерн "Тойота" приостановил в США продажи автомобилей восьми моделей из-за дефекта педали газа, который послужил ранее поводом для отзыва этих модификаций из эксплуатации. Компания не исключает, что может также приостановить производство этих машин, сообщает РИА Новости.

Как сообщило американское подразделение автопроизводителя, приостанавливаются продажи легковых моделей "Королла", "Камри", "Авалон", "Матрикс" и внедорожников RAV4, "Хайлэндер", "Тундра" и "Секвойя".

"Тойота Мотор" направила дилерам инструкцию о временной приостановке продаж автомобилей восьми моделей в связи с дефектом акселератора с 1 февраля на срок в одну неделю... На время приостановки продаж "Тойота", как ожидается, временно остановит производство на сборочных линиях в Северной Америке. Продажи приостанавливаются с целью оценить ситуацию и скоординировать дальнейшие действия ", - говорится в пресс-релизе компании.

"Тойота" может приостановить производство этих моделей с 1 февраля на неделю на заводах в американских штатах Индиана, Техас, Кентукки, и в канадской провинции Онтарио.

Компания на протяжении второй половины 2009 года периодически отзывает из эксплуатации автомобили ряда марок, в частности, легковые "Короллу", "Камри" и "Аваллон", в связи с дефектом педалей акселератора. По сообщениям автопроизводителя, педаль газа может "залипнуть" в нажатом состоянии в автомобиле во время движения.

Изначально инженеры "Тойота" винили в этом коврики, которыми были оснащены автомобили. Под отзыв из-за этого дефекта в октябре прошлого года попали 3,8 миллиона автомобилей. Однако позже "Тойота" отозвала в связи с тем же дефектом 2,3 миллиона проданных автомобилей, не укомплектованных ковриками. Последний отзыв был объявлен 21 января.

"Тойота" расследует все сообщения о "залипающих" педалях акселератора. В некоторых ситуациях педаль газа действительно может оставаться в нажатом положении или медленно возвращаться в исходное положение", - сообщил автопроизводитель.

Привод акселератора - главная, но не единственная проблема у "Тойоты". В ноябре компания отозвала в США 110 тысяч пикапов "Тундра" из-за возможной неисправности крепления запасных колес. В августе этого года "Тойота" объявила об отзыве более 95 тысяч легковых автомобилей трех моделей в США в связи с возможностью отказа тормозной системы. В июле автопроизводитель объявил об отзыве 71 тысячи автомобилей из-за неисправности в трансмиссии.

В январе 2009 года компания объявляла об отзыве более 1,25 миллиона автомобилей, в частности, моделей Vitz, Belta и Ractis, произведенных в Японии в период с января 2005 года по апрель 2008 года. Также отзыву подлежали около 830 тысяч автомобилей Vitz и Belta, проданных в Северной Америке, Европе и на ряде других рынков.

Продажи "Тойоты" в 2008 году составили 8,97 миллиона автомобилей, компания впервые потеснила американского автогиганта General Motors, 77 лет лидировавшего по продажам на мировом автомобильном рынке. Одновременно с этим 2008 финансовый год стал первым для компании, когда она понесла убытки в размере около 4,8 миллиарда долларов.

В этом финансовом году, который завершится 31 марта 2010 года, компания также прогнозирует убытки в размере 8,9 миллиарда долларов.