Шанхай остается крупнейшим в мире портом по грузообороту

В 2009 году грузооборот порта Шанхай достиг 590 млн. тонн, таким образом согласно этому показателю Шанхай по-прежнему лидирует среди мировых портов, сообщили на 3-й сессии шанхайского городского собрания народных представителей, сообщает k2kapital.

В прошлом году объем экспорта и импорта через таможенную зону Шанхая составил $515,49 млрд., или 27,1% внешнеторгового оборота страны. Объем контейнерных перевозок порта Шанхай превысил 25 млн. стандартных контейнеров, по этому показателю Шанхай продолжал занимать 2-е место в мире.

В 2009 году пассажирооборот шанхайских аэропортов составил 57,08 млн. чел/раз, увеличившись на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. По объему почтово-грузовых перевозок шанхайский международный аэропорт "Пудун" занял 3-е место в мире.