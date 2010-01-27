Минтранс намерен поддержать Дунайское пароходство

По итогам встречи с профсоюзами ОАО «Украинское дунайское пароходство» (УДП) первый заместитель министра транспорта и связи Украины, исполняющий обязанности министра Василий ШЕВЧЕНКО поручил Государственной администрации морского и речного транспорта срочно рассмотреть возможности и механизм предоставления финансовой поддержки пароходству.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Министерство рассматривает возможность временной финансовой поддержки предприятия.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с действующим законодательством, «УДП» не подлежит приватизации. Исходя из этого, вопрос списания имущества пароходства будет немедленно рассмотрен по получении разъяснений Министерства юстиции Украины по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, трудовой коллектив УДП на собрании 13 января 2010 г. решил выразить недоверие первому заместителю министра транспорта и связи Василию ШЕВЧЕНКО. Кроме того, на собрании было принято решение профкомам УДП, от имени трудового коллектива, подать исковое заявление на министерство о возмещении ущерба в размере 40 млн. грн, понесенного пароходством в связи с содержанием физически изношенного флота.

Коллектив предприятия решил объявить предзабастовочное состояние, сформировав штаб забастовки, а также, в случае игнорирования требований трудового коллектива УДП, провести предупредительную забастовку.

Основанием для такой реакции сотрудников пароходства стали итоги последнего совещания под председательством исполняющего обязанности министра транспорта и связи Украины В.ШЕВЧЕНКО, которое состоялось 11 января в МТСУ.

Как отмечают в УДР, на совещании в очередной раз В.ШЕВЧЕНКО поручил всем в министерстве согласовать вопрос списания 3-х морских пароходов типа «Росток», в то время как есть положительное решение министерской комиссии по списанию имущества и полностью согласованный в министерстве проект приказа попал на стол и.о. министра еще 13 ноября.

Справка УНИАН. Государственная компания “Украинское дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. ОАО «УДП» осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Основу дунайских перевозок флота ОАО «УДП» составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в дунайских странах.

Флот пароходства - около 600 единиц суммарным дедвейтом около 900 тыс. тонн - состоит из морских судов различного назначения, речных буксиров и барж, а также речных самоходных грузовых судов и круизных пассажирских лайнеров.

100% акций компании принадлежит Министерству транспорта и связи Украины.

По предварительным данным, в 2009 году объем перевезенных УДП грузов составил 1,610 тысяч тонн по сравнению с 3,015 тысячами тонн в 2008 году.

По итогам 2009 года чистый убыток компании составит около 35 млн. грн. (по сравнению с 65 млн. грн. в 2008 году).