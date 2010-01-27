В «Киевдорсервисе» выявили нарушений почти на 98 млн. грн.

Во время ревизии финансово-бюджетной дисциплины КП «Киевдорсервис» в период с 1 января 2008 года по 1 сентября 2009 года столичное Контрольно-ревизионное управление выявило нарушений почти на 97,8 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба КРУ, кроме того, были выявлены расходы финансовых и материальных ресурсов, допущенные в результате неэффективных управленческих решений, на сумму 669,82 тыс. грн.

В частности, не имея утвержденного Кабинетом министров Украины проекта, предприятие незаконно использовало 81,2 млн. грн. на строительство автоматизированной информационной системы управления дорожным движением на улично-дорожной сети Киева (информационные электронные табло, управляемые дорожные знаки, детекторы транспорта и метеонадзор).

Кроме того, ревизоры выявили, что подрядной организацией во время изготовления и монтажа металлоконструкций арок были изменены проектные решения без соответствующих согласований и без заключения государственной экспертизы. Это привело к завышению стоимости выполненных работ на сумму 688,93 тыс. грн.

Не получив разрешение от Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, “Киевдорсервис” освоил капитальные вложения на реконструкцию действующих помещений и профинансировал работы по пристройке к центральному пункту управления двухэтажного здания на сумму около 12 млн. грн.

Сравнив цены на кондиционеры, включенные в тендерное предложенин победителя, с ценами других участников тендера и ценами, приведенными на одном из интернет-сайтов, ревизоры зафиксировали, что цены победителя выше на 223,84 тыс. грн.

Также ревизией установлены факты завышения стоимости выполненных подрядных работ, незаконной выплаты зарплаты, завышения стоимости автотранспортных средств и себестоимости реализованной продукции, незаконного списания автомобильных шин, а также непродуктивного расходования средств и тому подобное.

К административной ответственности привлечены три должностных лица. Материалы ревизии переданы в прокуратуру Соломенского района Киева.