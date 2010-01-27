Украинские моряки с Sea Star требуют выплат долгов по зарплате

Шестеро бастующих украинских моряков с теплохода Sea Star в среду подали иск в суд Находки (Россия) с требованием арестовать судно до полной выплаты им долгов по зарплате и репатриации на родину. Судно принадлежит украинской компании, пишет Дело.

"Находкинский городской суд принял заявление моряков к рассмотрению. Думаю, что в течение двух последующих дней уже будет решение суда об аресте Sea Star", - сообщил в среду председатель Дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Он также отметил, что судовладелец, который находится в Одессе, в телефонном разговоре заверил и профсоюз, и экипаж, что деньги, которые он задолжал морякам, уже переведены им для выплаты.

"Украинский судовладелец обещает, что в течение нескольких дней деньги поступят на счета моряков. Часть из причитающихся выплат переведены и женам членов экипажа", - сказал Суханов.

В то же время он подчеркнул, что моряки пока приостанавливать процесс по аресту судна не намерены. "Они откажутся от претензий только тогда, когда увидят живые деньги и получат подтверждение от родных, что деньги им тоже выплачены", - добавил собеседник.

"В любом случае, - продолжил председатель Дальневосточного отделения РПСМ, - мы ожидаем, что в ближайшие два конфликт будет исчерпан".

По его словам, шесть бастующих моряков после получения денег намерены списаться на берег в Находке и вернуться в Украину. После этого экипаж будет дополнен новыми членами.

"Сейчас под надзором портовых служб продолжается ремонт теплохода, чтобы он мог добраться до Китая и там встать на завод под гарантийный, капитальный ремонт", - отметил Суханов.

Напомним, во вторник шесть из 13 моряков судна Sea Star объявили о бессрочной забастовке. Экипаж требует от украинского судовладельца - одесской фирмы MGK-Transforward - погасить трехмесячную задолженность по зарплате в размере $70 тыс. и предоставить билеты домой.

Кроме того, моряки боятся выходить в море, так как судно находится в плохом техническом состоянии, несмотря на то, что было судно было построено в Китае семь месяцев назад. Экипаж опасается, что оно не выдержит морской шторм и затонет.

Судно Sea Star перевозит уголь из Находки в Китай и Республику Корея. В настоящее время оно стоит у причала находкинского порта с пятью тыс. тонн угля на борту.

К решению проблемы с экипажем Sea Star подключились Российский профсоюз моряков, Федерация морских профсоюзов Украины, а также генеральный консул Украины во Владивостоке Александр Данильченко.

"Судно, на котором работают моряки, действительно находится в ненадлежащем состоянии, на нем опасно выходить в море. Кроме того, есть задолженность по зарплате за часть октября, ноябрь и декабрь прошлого года", - отметил генконсул.

При этом он добавил, что "к сожалению, действия экипажа, оправданы".

По его словам, остальные семь моряков на Sea Star также являются гражданами Украины. "Они на борту несколько недель и не накопили долгов. Но поддерживают своих коллег", - сказал Данильченко.