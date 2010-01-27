Долг перевозчикам Тернополя составляет 2,5 млн. грн.
За перевозку льготных пассажиров
Задолженность перед пассажирским перевозчикам Тернополя за перевозку льготников за 2009 год составляет 2,5 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ во время пресс-конференции.
По его данным, в частности, маршрутным перевозчикам за 2009 год недокомпенсировали 243 тыс. грн. из 1,76 млн. грн. За перевозку льготников в троллейбусах государство недовозместило 2,3 млн. грн. из 9,795 млн. грн.
Вместе с тем, Р.ЗАСТАВНЫЙ отметил, что это единственная государственная программа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая хоть частично финансировалась в прошлом году.
«Программа по закупке троллейбусов свернута полностью. Сначала утвердили государственную программу по софинансированию государственным и местным бюджетами покупки троллейбусов, но потом в бюджете на 2009 год деньги на ее реализацию не заложили», – добавил мэр.