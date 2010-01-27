СК «АСКА» выплатила 330,1 тыс. грн. за Porsche Cayenne

Страховая компания «АСКА» выплатила жителю Киева 330,12 тыс. грн. возмещения на поврежденный в ДТП автомобиль Porsche Cayenne.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении также указывается, что СК «АСКА» выплатила возмещение на сумму 114,76 тыс. грн. жителю Донецка, автомобиль Honda CR-V которого пострадал в результате ДТП.

Справка УНИАН. ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» зарегистрировано 18 марта 1996 года.

По итогам января-сентября 2009 г. ЗАО «УАСК «АСКА» собрало страховых платежей на сумму 258 млн. 417,2 тыс. грн., объем страховых выплат составил 104 млн. 861,6 тыс. грн. Объем сформированных страховых резервов на 1 октября 2009 г. составлял 119 млн. 235 тыс. грн.

Основными акционерами компании являются SCM Finance Limited - 89,2864% и Александр СОСИС – 10,5216%.