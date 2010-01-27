В Кировоградской обл. предприятия почты и связи сократили доход

В Кировоградской области предприятия почты и связи по итогам 2009 года сократили доход на 8,9% по сравнению с 2008 годом – до 398,4 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, наибольший доход получен от реализации услуг мобильной связи – 195 млн. грн., а также почтовых услуг – 51,2 млн. грн. и услуг телефонной городской и междугородней связи – 49,4 млн. грн. и 37,5 млн. грн. соответственно.

За отчетный период от предоставления услуг почты и связи населению получено 145,4 млн. грн., что на 21,6% меньше, чем в 2008 году, предприятиям – 253 млн. грн. (на 0,4% больше).