В Кировоградской обл. предприятия почты и связи сократили доход
17:01, 27 января 2010Транспорт/Связь
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В 2009 году на 9%
В Кировоградской области предприятия почты и связи по итогам 2009 года сократили доход на 8,9% по сравнению с 2008 годом – до 398,4 млн. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.
Согласно сообщению, наибольший доход получен от реализации услуг мобильной связи – 195 млн. грн., а также почтовых услуг – 51,2 млн. грн. и услуг телефонной городской и междугородней связи – 49,4 млн. грн. и 37,5 млн. грн. соответственно.
За отчетный период от предоставления услуг почты и связи населению получено 145,4 млн. грн., что на 21,6% меньше, чем в 2008 году, предприятиям – 253 млн. грн. (на 0,4% больше).
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