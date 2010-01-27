Nokian Tyres увеличила сеть шинных центров Vianor

Дочерняя компания финского производителя автомобильных шин Nokian Tyres в Украине – Nokian Tyres Ukraine – увеличила сеть точек продаж шин под торговой маркой Vianor до 80 центров (на начало 2009 года было 55 центров).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что 80-й шинный центр Vianor был открыт в конце января в Харькове.

В компании отметили, что на сегодняшний день Украина занимает второе место после России в списке стран с наибольшим количеством точек Vianor – сети, активно работающей в 19 странах мира.

Справка УНИАН. Финский шинный концерн Nokian Tyres является крупнейшим производителем шин в северных странах и входит в число компаний, наиболее успешно работающих в области производства шин.

Nokian Tyres – единственная в мире компания, ориентированная на производство для стран со сложными климатическими условиями шин, которые обеспечивают повышенную безопасность на дорогах.

Vianor – специализированная сеть, представляющая шинную отрасль. Сеть Vianor насчитывает 600 шинных центров, принадлежащих компании Nokian Tyres или входящих в сеть на принципах партнерства, и является лидером рынка в Скандинавии, странах Балтии, России, Украине и Казахстане, а также важным участником рынка в Центральной Европе и на севере США.

Nokian Tyres Ukraine зарегистрирована в сентябре 2006 года. С приходом Vianor в Украине появилась первая систематизированная сеть, деятельность которой включает два направления: продажа шин, дисков и сопутствующих автотоваров, а также обслуживание шин и их ремонт.

Все центры Vianor имеют единое оформление и согласованную ассортиментную политику. В Украине вся сеть Vianor строится на условиях франчайзинга.