Проезд в Донецкой области частично затруднен

Проезд по дорогам к некоторым населенным пунктам в Донецкой области все еще осложнен, в других областях – обеспечен.

Об этом сообщает «Укравтодор» на своем сайте.

Согласно сообщению, покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Николаевской и Херсонской областях – местами заснеженное, в Донецкой области – местами снежный накат. Покрытие автодорог местного значения в большинстве областей местами заснежено, в Черниговской области – местами снежный накат, в Винницкой области – местами гололедица, в Донецкой – местами снежные заносы.

На зимнем содержании дорог работают 691 механизм и 1162 рабочих.