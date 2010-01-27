ДЖД выполнила в 2009 году строительных работ на 196 млн. грн.

Донецкая железная дорога в рамках подготовки к проведению в Украине финального тура чемпионата Европы по футболу Евро-2012 в минувшем 2009 году выполнила ремонтно-строительных работ на 196,17 млн. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Донецкого облсовета, об этом вчера на заседании оргкомитете по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 в Донецкой области сказал первый заместитель Донецкого городского головы Николай ВОЛКОВ.

По его словам, на модернизацию инфраструктуры скоростного движения в направлении Донецк-Лозовая в 2009 году было выделено 13,566 млн. грн., из них: по хозяйству службы связи - 2,9 млн. грн. (модернизация средств связи), по хозяйству строительно-монтажно-эксплуатационной службы - 0,466 млн. грн. и по путевому хозяйству - 135,2 млн. грн.

Также Н.ВОЛКОВ отметил, что при реконструкции существующего вокзала станции «Донецк» выполнено работ в 2009 году на общую сумму 57,604 млн. грн., в том числе: путевое хозяйство - 26,185 млн. грн.; строительно-монтажно-эксплуатационная служба - 22,604 млн. грн. (с учетом планирования земляного полотна); хозяйство службы связи - 2,695 млн. грн.; хозяйство энергетической службы - 6,32 млн. грн.