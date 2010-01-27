В Херсоне на ремонт дорог освоено 8,4 млн. грн.

Мэрия Херсона в 2009 году освоила на ремонт дорог города 8,392 млн. грн., что составляет 77% от запланированной суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно сообщению, всего в 2009 году Управление дорог городского совета планировало освоить 10,813 млн. грн. на реконструкцию, капитальный, текущий ремонты и содержание объектов дорожного хозяйства города. Также планировалось погасить 2,354 млн. грн. задолженности за выполненные в 2008 году работы.

Однако в связи с тем, что поступления средств в городской бюджет от уплаты транспортного налога оказались меньше запланированных, на указанные работы освоено всего 8,4 млн. грн., а задолженность за выполненные ранее работы погашена на сумму 1,046 млн. грн.