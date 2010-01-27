Полтавские перевозчики будут добиваться отмены запрета на повышение тарифов

Полтавская ассоциация перевозчиков подала в суд на Полтавскую областную государственную администрацию, требуя упразднить решение о запрете повышать стоимость перевозки пассажиров в Полтаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ассоциации Михаил КОСТОВ.

По его словам, перевозчики требуют отменить указанное решение и принять новое, чтобы цена проезда составила 1,25 грн. в обычном автобусе и 1,5 грн. – в маршрутке.

"Готовим второй иск о компенсации убытков, причиненных нам. Подсчитываем сумму, дней через десять она будет известна", – сказал М.КОСТОВ.

Отметим, две трети полтавских автобусов уже месяц ездят в режиме маршруток и берут за проезд 1,25 грн. После забастовки перевозчиков городская власть дала на это временное разрешение.