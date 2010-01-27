Львовский аэропорт не будут закрывать на время строительства взлетно-посадочной полосы.

Об этом со ссылкой на председателя Львовской областной государственной администрации Николая КМИТЯ сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

По данным пресс-службы, сегодня заместитель председателя Львовской областной государственной администрации по вопросам градостроительства и инвестиционной политики Сергей ТАРАТУТА представил согласованный всеми необходимыми структурами план строительства полосы аэродрома, который будет отвечать требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации.

«Все стороны согласовали протокол о том, что на период реконструкции не будет закрываться львовский аэропорт. Составлен технический план-проект, утвержденный всеми сторонами, о том, как будут изменены графики самолетов на время реконструкции взлетно-посадочной полосы. На днях этот технический план-проект будет утвержден в Минтрансе», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА ранее заявлял, что, по предварительным данным, закрытие аэропорта «Львов» для проведения необходимых строительных и ремонтных работ для подготовки к Евро-2012 планируется на 1 апреля 2010 года.

В свою очередь городской председатель Львова обращался к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с письмом относительно ситуации вокруг реконструкции аэропорта и отмечал недопустимость закрытия на время реконструкции аэропорта «Львов».