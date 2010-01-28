В Донецке в 2009 отремонтировали автодорог на 106,6 млн. грн.

В Донецке в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года за минувший год на автодорогах были произведены ремонтно-строительные работы на сумму 106,6 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого облсовета, об этом на заседании оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 в Донецкой области заявил первый заместитель Донецкого городского головы Николай ВОЛКОВ.

Он констатировал, что в Донецке дорог с твердым покрытием более 1,2 тыс. км, отработанных и включенных в План мобильности маршрутов движения транспорта, участников и гостей чемпионата - 800 км.

В 2009 году на автодорогах города были произведены работы по выполнению среднего ремонта – на сумму 87,92 млн. грн., на строительство, реконструкция и капитальный ремонт были потрачено 18,68 млн. грн.

Таким образом, на эти цели было затрачено 106,6 млн. грн., отметил Н.ВОЛКОВ.

Он подчеркнул, что финансирование работ предусматривалось за счет средств городского и государственного бюджетов, но, «несмотря на утвержденную Государственную целевую программу (по подготовке к Евро-2012 – УНИАН), работы оплачивал городской бюджет, и, к сожалению, не все объекты 2009 года были профинансированы через казначейство».

Н.ВОЛКОВ также сообщил, что на 2010 год запланировано выполнить работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту еще ряда дорог в Донецке, для чего необходимы средства в сумме 172,61 млн. грн.

Заместитель мэра добавил, что по текущему и среднему ремонту дорог в 2010 году запланировано 65,72 млн. грн.

«На текущий и средний ремонт автодорог на 65,72 млн. грн. нами предложения включены на изменения в государственный бюджет, с учетом неоплаченных в 2009 году средств в объеме 31,7 млн. грн.», - сказал Н.ВОЛКОВ, подчеркнув, что «общая сумма, необходимая на 2010 год, по дорогам города составляет 238,33 млн. грн.».