Toyota отзывает еще 1 млн автомобилей из США

Корпорация Toyota Motor Corp. решила отозвать еще 1,09 млн автомобилей с рынка США из-за проблем с педалью газа, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По информации национальной ассоциации автомобилестроительных компаний, дополнительному отзыву подлежат пять новых моделей - Highlander, Corolla, Venza, Matrix и Pontiac Vibe.

На минувшей неделе гигант мирового автопрома объявил об отзыве около 2,3 млн машин с американского рынка для проверки и возможной замены педали газа. Оба решения мотивируются принятыми в корпорации повышенными критериями безопасности, которые являются одной из основ ее имиджа. В ноябре прошлого года Toyota уже отозвала из США 4,2 млн машин, включая "лексусы", для регулирования педали газа, чтобы на нее не наползал коврик под ногами водителя.

По мнению экспертов авторынка, отзыв уже почти 8 млн автомобилей восьми моделей может повредить не только имиджу компании, но и реализации ее продукции в США. На машины этих моделей, выпускаемые и продаваемые в Японии, отзыв не распространяется, так как при их сборке используются другие детали, отмечают в корпорации.