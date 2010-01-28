Прибыль Hyundai Motor увеличилась в четыре раза

Прибыль компании Hyundai Motor, первого по величине автопроизводителя Южной Кореи, в IV квартале 2009 г. выросла почти в четыре раза, сообщает k2kapital.

В частности, чистая прибыль компании увеличилась до 945,5 млрд. вон ($813 млн.) по сравнению с 243,5 млрд. вон ($209 млн.), полученными за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании за отчетный квартал составила 9,65 трлн. вон ($8,3 млрд.), что на 9,3% выше показателя за четвертый квартал 2008 г.

Руководство Hyundai связывает увеличение прибыли с помощью государства, благодаря которой мировые продажи Hyundai выросли на 52%.

Цена акций Hyundai выросла до самого высокого уровня за более чем три недели на сегодняшних торгах в Сеуле. Автопроизводитель предсказывает, что продажи его автомобилей вырастут на 11% в этом году до 3,46 млн. Компания представит не менее трех новых моделей на рынок Южной Кореи, где ее позиции наиболее прочны.