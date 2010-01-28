Индонезия предложила "АвтоКрАЗу" сотрудничество

Индонезии предлагает холдинговой компании "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл.) открыть в их стране сборочную линию КрАЗов.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Украине Нининг Сунингсих РОХАДИАТ во время переговоров с представителями Полтавской областной государственной администрации во главе с заместителем Полтавской ОГА Андреем БАРАНОВЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Сообщая властям области цель своего визита, посол сказала, что планирует посетить ХК "АвтоКрАЗ" для обсуждения вопроса о возможности открытия в Индонезии первой линии производства кременчугских грузовиков.

По ее словам, "АвтоКрАЗ" в прошлом году в ходе миротворческой миссии ООН в Судане осуществил поставки 15 автомобилей для нужд Национальной полиции Республики Индонезия. В том же году состоялся визит руководителя "ВТФ КрАЗ" в Индонезию для презентации продукции холдинга. Полицейские из Индонезии также посещали украинское предприятие.

Зампредседателя облгосадминистрации А. БАРАНОВ отметил, что областная власть будет максимально способствовать реализации проекта и окажет полное сопровождение на всех стадиях их реализации.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и Кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3 634 автомобиля.

«АвтоКрАЗ» в 2008 году получил чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% меньше, чем в 2007 году.