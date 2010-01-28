Польша модернизирует границу с Украиной

Польское правительство утвердило программу модернизации пунктов пропуска на границе с Украиной, на которую в ближайшие три года планирует выделить 128 миллионов долларов (по курсу 2,9 злотого за доллар).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, эта сумма составляет 77% всех расходов, предусмотренных до 2014 года на модернизацию польско-украинской границы, которая де-факто является границей 27 стран Евросоюза с Украиной.

Остальные средства будет профинансированы за счет программ Европейского Союза, в который входят поляки.

Утвержденная на этой неделе программа, кроме модернизации существующих пунктов пропуска, предусматривает строительство новых.

В частности, правительство планирует построить два новых пункта пропуска Довгобычув-Угрынив и Будомеж-Грушев и модернизировать Зосин-Устилуг, Дорогус-Ягодин и Корчева-Краковец.

В итоге, в 2013 году количество полос для проверки частных автомобилей увеличится до 91 с нынешних 44, а для грузовых автомобилей - до 57 с 36.

Кроме этого, возрастет количество стоянок для грузовых автомобилей до тысячи с нынешних 340.

Польское правительство рассчитывает, что модернизация пунктов пропуска и строительство новых, а также применение самой современной аппаратуры для проверки граждан и товаров, которые пересекают границу, значительно ускорит пересечение границы.

Как сообщал УНИАН, посол Украины в Польше Александр МОЦИК прогнозирует, что к лету 2012 года, когда поляки с украинцами совместно будут принимать чемпионат Европы по футболу, на польско-украинской границе могут быть введены в эксплуатацию два новых пункта пропуска.

Справка УНИАН. На 540-километровой границе между Украиной и Польшей действует 12 пунктов пропуска, половина из которых автомобильные.

Для сравнения: в Германии, которая также имела около 500 км границы с Польшей, было 38 пунктов пропуска, из которых 19 автомобильных.

Власти Украины и Польши задекларировали намерение построить 7 новых пунктов пропуска на общей границе, но не определили конкретных дат, когда эти пункты должны быть введены в эксплуатацию.