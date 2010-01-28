Страховщики увеличили продажу полисов ОСАГО

Украинские страховые компании, по предварительным данным, в 2009 году продали 7 млн. 104,180 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 5% больше, чем в 2008 году (6 млн. 741,637 тыс. полисов).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах, розданных сегодня на пресс-конференции «Текущее состояние и пути совершенствования системы ОСАГО в 2010 году».

Согласно сообщению, сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в 2009 г. увеличилась на 4% по сравнению с 2008 годом – с 1 млрд. 278 млн. 548,635 тыс. грн. до 1 млрд. 332 млн. 245,057 тыс. грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями, увеличилась на 23% – с 475 млн. 454,258 тыс. грн. до 586 млн. 882,077 тыс. грн. Средний размер страхового возмещения в 2009 году против 2008 года увеличился на 15% - до 7,6 тыс. грн.