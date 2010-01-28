МТСБУ: европротокол будет введен в первом полугодии

Система упрощенной фиксации обстоятельств ДТП с использованием «европротокола» может быть введена до конца первого полугодия 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Владимир РОМАНИШИН сегодня на пресс-конференции «Текущее состояние и пути усовершенствования системы ОСАГО в 2010 году».

Кроме того, он сообщил, что среди основных мер по усовершенствованию системы ОСАГО, запланированных на 2010 год, - отмена «краткосрочных» полисов по договорам внутреннего страхования для транспортных средств, зарегистрированных в Украине и утверждение одного типа договора; введение системы мониторинга платежеспособности страховщиков-членов МТСБУ; разработка механизма использования свободного ценообразования по договорам ОСАГО и прямого урегулирования страховых случаев.

В свою очередь начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ отметил, что на сегодня Госавтоинспекция продолжает контролировать наличие у водителей полисов ОСАГО. Так в 2009 году за отсутствие полисов ОСАГО было оштрафовано 110 тыс. автовладельцев.

Справка УНИАН. Упрощенная система оформления дорожно-транспортного происшествия (европротокол) дает возможность в оговоренных законом случаях не вызывать на место ДТП сотрудников ГАИ.

«Европротокол» составляется и подписывается на месте ДТП страхователем и пострадавшим, в нем должно быть изложено общее виденье страхователя и пострадавшего относительно обстоятельств ДТП и схема этого происшествия.