Крюковский ВСЗ уменьшил реализацию пассажирских вагонов

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2009 году уменьшило реализацию пассажирских вагонов в 5,3 раза, по сравнению с 2008 г., - со 112 до 21 штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления предприятия Евгений ХВОРОСТ.

По его словам, все проданные в 2009 году вагоны отправлены в Беларусь.

При этом Е.ХВОРОСТ заявил, что "Укрзализныця" еще не рассчиталась за 92 вагона, изготовленных по госзаказу в 2008 году, и сумма долга составляет 86 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2008 году завод продал 112 пассажирских и 6 400 грузовых вагонов.