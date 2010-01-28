Минтранс согласовал график реконструкции в аэропорту «Львов»

Министерство транспорта и связи Украины сегодня согласовало график реконструкции взлетно-посадочной полосы ГП «Международный аэропорт «Львов» (в связи с подготовкой аэропорта к Евро-2012).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной госадминистрации.

Как рассказал заместитель председателя Львовской ОГА по вопросам градостроения и инвестиционной политики Сергей ТАРАТУТА, согласно этому графику, львовский аэропорт вообще не будут закрывать на время реконструкции.

«Однако, ориентировочно, с сентября этого года и на протяжении года будет существовать ограничение на прием отдельных типов самолетов. Сама реконструкция будет происходить в четыре этапа», - отметил С.ТАРАТУТА.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА ранее заявлял, что, по предварительным данным, закрытие аэропорта «Львов» для проведения необходимых строительных и ремонтных работ для подготовки к Евро-2012 планируется на 1 апреля 2010 года.

В свою очередь городской председатель Львова обращался к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с письмом относительно ситуации вокруг реконструкции аэропорта и отмечал недопустимость закрытия на время реконструкции аэропорта «Львов».

Вчера, 27 января, С.ТАРАТУТА представил согласованный всеми необходимыми структурами план строительства полосы аэродрома, который будет отвечать требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации.

«Все стороны согласовали протокол о том, что на период реконструкции не будет закрываться львовский аэропорт. Составлен технический план-проект, утвержденный всеми сторонами, о том, как будут изменены графики самолетов на время реконструкции взлетно-посадочной полосы", - сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.