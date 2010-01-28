НКРС одобрила проект постановления Кабмина о лицензировании

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) Украины одобрила проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление КМУ от 16 июня 2004 г. № 773» о размерах и порядке зачисления платы за выдачу, переоформление, выдачу дубликата, копии лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и продлении срока ее действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, в новой редакции Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи отсутствует лицензирование аудиотекса и IP-телефонии, поэтому комиссия приняла решение изъять соответствующие позиции из постановления.

В пресс-службе также отметили, что в соответствии с требованиями Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, НКРС разработала проект, которым предусмотрено исключить разногласия в подходе на выдачу лицензий для разных технологий, что приведет к введению единой тарифной ставки на выдачу лицензий. После принятия постановления, аудиотекс и отдельно предоставление услуг по использованию IP-технологии не будут лицензироваться.

Также разработанным проектом предусмотрено установить плату за выдачу лицензии для предоставления в пользование каналов электросвязи городских, междугородных и международных, а также осуществлять выдачу лицензий для предоставления услуг междугородной связи не менее, чем на два региона.

Справка УНИАН. НКРС приняла решение от 10.12.2009 г. №1789 "Об утверждении Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи: местного, междугородного, международного" (зарегистрировано в Минюсте 13 января 2009 г. под №19/17314)

Документ устанавливает исчерпывающий перечень организационных, квалификационных, технологических и других специальных требований, обязательных для выполнения субъектами хозяйствования при осуществлении деятельности в сфере телекоммуникаций, что подлежит лицензированию.