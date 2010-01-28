В Украине объем рекламных услуг сократился

В Украине в 2009 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) сократился на 26,4% по сравнению с 2008 годом и составил 4 млрд. 260,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 6,9% по сравнению с декабрем 2008 года – до 623,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 49,2% по сравнению с 2007 годом – до 7 млрд. 308,6 млн. грн.