Уровень безопасности полетов в Украине улучшился

Результаты проверок самолетов украинских эксплуатантов, осуществленные в прошлом году, свидетельствуют об улучшении уровня безопасности полетов в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на сегодняшний день действующий сертификат эксплуатанта имеют 72 авиакомпании: 34 – выполняющие авиационные транспортные перевозки и 38 – выполняющие авиаработы.

В целом за 2009 год Госавиаадминистрация провела 163 инспекции базовых объектов эксплуатантов гражданской авиации Украины, 154 инспекции на маршруте и 203 – на перроне.

Кроме того, было выполнено 22 инспекции SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), а также 60 инспекционных проверок по программе инспектирования отечественных воздушных судов SANA (Safety Assessment of National Aircraft).

По данным Минтранса, коэффициент SAFA для авиакомпаний Украины, который в конце прошлого года составлял 1,8, по результатам свыше 100 проверок самолетов украинских компаний в 2009 году составляет 1,0. В министерстве объяснили, что увеличение этого коэффициента является основанием для попадания авиакомпаний или всей страны в «черный список» ЕС.