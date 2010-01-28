СНБО согласовал концепцию создания общественного телевидения

В Совете национальной обороны и безопасности Украины согласовали концепцию создания системы Общественного телевидения и радиовещания.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, сегодня рабочая группа согласовала окончательную редакцию проекта Решения СНБО «О концепции создания системы Общественного телевидения и радиовещания и ходе внедрения цифрового телерадиовещания в Украине».

«Принципиальным сегодня для Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО является дать очередной шанс для развития общественного телерадиовещания и цифрового телевидения», - отметила в начале совещания заместитель главы Секретариата Президента Украины Валентина РУДЕНКО.

В свою очередь, первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ отметил, что подготовка Указа Президента Украины относительно введения в действие решения СНБО «О концепции создания системы Общественного телевидения и радиовещания и ходе внедрения цифрового телерадиовещания в Украине» является ярким примером сложности и взаимосвязанности вопросов развития информационной сферы. Он отметил, что информационная сфера наиболее чувствительна, поскольку является объектом пристального внимания общества, ведь от принятых на официальном уровне решений в значительной мере зависит будущее развитие гражданского общества в Украине, укрепление демократических принципов в Украине.

Обобщая проблемы, возникшие вокруг проекта, члены совместной рабочей группы отметили, что все проблемы так или иначе касаются именно аспектов участия общественности в разработке и принятии ключевых решений – в создании системы общественного телевидения и радиовещания, вопросе внедрения цифрового вещания в Украине.