Возобновлено движение поездов на блокпосту 7 км участка Гребенка-Дарница, где накануне, 27 января 2010 года в 15:25, сошли с рельсов 8 пустых вагонов грузового поезда, который был сформирован на станции Гребенка Южной железной дороги.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, движение поездов по смежному пути было возобновлено 27 января в 22:45, а по пути, по которому следовал грузовой поезд, – сегодня в 8:10. Убытки в настоящее время подсчитываются.

По данным министерства, из-за этого инцидента пассажирские, пригородные и грузовые поезда следовали по измененному маршруту. Среди пассажирских - четыре поезда двигались по маршруту Киев-пассажирский – Дарница – Нежин – Прилуки вместо Киев-пассажирский – Дарница – Гребенка, еще 3 поезда – через Мироновку вместо Гребенки.

Юго-Западная железная дорога сразу после инцидента отменила на время восстановительных работ 6 пар электропоездов следованием Борисполь – Киев-пассажирский и еще 5 электропоездов следованием Киев – Яготин.

Пассажиров пригородных поездов, которые по графику должны были следовать через участок, на котором произошла авария, Юго-Западная железная дорога отправляла с пересадками на другие поезда. Также Юго-Западная железная дорога собственными средствами организовала пересадку на станции Борисполь 505 пассажиров на маршрутные такси, следовавшие к метро Бориспольская.

Юго-Западная железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, связанные с задержками движения поездов и отмененными рейсами.

Как выяснили железнодорожники, вагоны сошли с рельсов из-за некачественного технического обслуживания автосцепных устройств работниками Южной железной дороги перед отправлением поезда. В связи с этим во время движения поезда выпал корпус автосцепки одного из вагонов и попал под колеса вагона.