ВОЛЯ модернизирует и расширяет покрытие своей сети

Ведущий национальный телекоммуникационный провайдер компания ВОЛЯ в рамках стратегии интеграции своих региональных предприятий в единый бренд и приведения уровня услуг к высоким стандартам проводит полную модернизацию региональных телекоммуникационных сетей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь ВОЛИ Алина СИГДА.

По ее словам, модернизация призвана расширить пропускную способность сетей, исключить их перегрузки, а также обеспечить резервирование электропитания и каналов связи.

Как отметил президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО, для компании это одно из приоритетных заданий. По его данным, в улучшение сетей и улучшение услуг уже инвестировано и планируется инвестировать в 2010 году десятки миллионов долларов.

«Чтобы региональное предприятие могло работать под брендом ВОЛЯ, уровень качества всех предоставляемых им услуг должен соответствовать единым внутрикорпоративным стандартам, - сказал он.

Согласно данным А.СИГДЫ, в 2009 году было расширено покрытие сети в восточных и западных регионах нашей страны, установлены новые головные станции; в нескольких городах транспортные сети полностью переведены на технологию 10G. Во всех регионах были проведены технические работы и модернизация оборудования. Также в ряде городов был обеспечен доступ абонентов к услуге доступа к телевизионным программам в цифровом формате.

В частности, было расширено покрытие сети во Львове, Харькове и Севастополе. В Виннице для запуска цифрового формата телевидения была установлена головная станция нового поколения, где используется IP-маршрутизация; существенно обновлена транспортная сеть – чтобы повысить скорость приема-передачи данных для абонентов Интернета. В Харькове транспортная сеть полностью переведена на технологию 10G. Кроме того, в сентября 2009 года в тестовом режиме здесь запущена услуга доступа к телевизионным программам в цифровом формате. Этому предшествовали масштабные технические работы, в частности, в крупных спальных районах города сеть была практически построена заново. Коммерческий запуск услуги запланирован на март 2010 года.

Как отметил вице-президент по техническому планированию компании ВОЛЯ Павел КУРМАЧЕВ, в части городов сеть компании ВОЛЯ пришлось построить заново, поскольку она была в ненадлежащем состоянии и не соответствовала требованиям наших внутренних стандартов. Кроме того, в городах, где сеть была разрознена, были объединены транспортные магистрали, проведена модернизация оборудования для расширения пропускной способности сети и обеспечено резервирование для устранения прерываний в услуге. Он сообщил, что эти работы будут продолжены в 2010 году, и в планах компании ВОЛЯ «поднять планку требований и привести в соответствие им все сети в регионах».

Ранее ВОЛЯ сообщала о том, что в Киеве она первой среди участников украинской сети обмена трафиком запустила 20-гигабитный канал к украинской точке обмена трафиком, существенно увеличив пропускную способность каналов в украинский сегмент Интернета, а также повысив надежность доступа за счет резервного включения. С 1 января 2010 года суммарная емкость внешних каналов компании составляет 19 Гбит/с, суммарная ширина каналов, подключенных к UA-IX, – 30 Гбит/с, а суммарная ширина паритетных каналов – 35 Гбит/с.

В 2009 году компания полностью завершила внедрение 10G-технологии в киевской городской сети и ядре сети. Каждая подголовная станция кабельных модемов (CMTS), которые расположены во всех районах города, обслуживается не менее чем 20G-каналами, что обеспечивает хороший запас емкости для абонентов Интернета. Напомним, что ВОЛЯ стала первой украинской компанией, применившей технологию 10G для интернет-соединений.

Как отметила А.СИГДА, в компании считают «несомненным успехом тот факт», что удалось повысить качество услуг и провести модернизацию сети по всем регионам в полном объеме «без существенного изменения стоимости услуг», несмотря на подорожание материалов и оборудования в минувшем году в среднем на 60% – в основном из-за резкого скачка курса иностранной валюты (в Украине оборудование для построения сетей не производится, как и другое высокотехнологическое телекоммуникационное оборудования, поэтому львиная доля такого оборудования покупается за рубежом – УНИАН).

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,4 млн. абонентов, которые пользуются услугами доступа к телепрограммам, и более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.