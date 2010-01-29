"Миллениум Капитал" купил 11% акций Мариупольского тяжмаша

Инвестиционная компания "Миллениум Капитал" приобрела 11%-ный госпакет акций ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" за 17 млн. 417 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ).

Госпакет предприятия был приобретен в результате торгов на фондовой бирже "Иннэкс" 27 января этого года. В результате торгов цена на одну акцию выросла до 10,29 грн. при номинале в 0,25 грн.

Справка УНИАН. Мариупольский завод тяжелого машиностроения (г. Мариуполь, Донецкая обл.) производит грузовые вагоны и платформы, металлургическое, горнорудное оборудование.

ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" входит в группу компаний "Азовмаш".