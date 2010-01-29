"Укрзализныця" снизила перевозку транзитных грузов

Объем транзитных перевозок грузов «Укрзализныци», по итогам 2009 года, в связи с экономическим кризисом, уменьшился на 34,9%, сравнительно с 2008 г., - до 45,4 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, 28 января 2010 года при участии железнодорожников Украины, Австрии, Словакии, Венгрии, Румынии на международной конференции „Восток-Запад: транзит 2010” в Чопе стороны обсудили перспективы развития транзитных перевозок грузов на 2010 год.

В частности, заместитель генерального директора Укржелдортранса Виктор ЧОРНЫЙ отметил, что рассчитывает на наращивание объемов перевозок в направлении сухопутных западных границ Украины. Он отметил, что Украина имеет значительный транзитный потенциал, и, учитывая географическое положение страны, перемещения грузов преимущественно осуществляется с востока на запад.

„За последние 5 лет объемы транзитных перевозок выросли почти на 30%. Так, в 2008 году перевезено почти 70 млн. тонн грузов – это наибольший показатель за весь период существования «Укрзализныци”, – сказал он. Среди транзитных грузов преобладают каменный уголь, нефтепродукты, минеральные удобрения, черные металлы. Стратегические партнеры «Укрзализныци» в организации перевозок внешнеторговых грузов – железные дороги Польши, Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии.

На сегодня, одной из приоритетных задач «Укрзализныци», по словам В.ЧОРНОГО, является организация мультимодальных перевозок грузов, в частности, товаров из Китая в Западную Европу с использованием международных транспортных коридоров, которые проходят по территории Украины. «Укрзализныця» активно участвует в разработке технических, технологических и тарифных условий организации контейнерных поездов из Китая в страны Западной Европы и в обратном направлении.

Ведомство также работает над организацией контрейлерных перевозок. „Создание новых современных проектов в этом сегменте транспортных перевозок могло бы стать значительным шагом к увеличению объемов перевозок и увеличению перечня услуг железных дорог”, - отметил В.ЧОРНЫЙ.

Справка УНИАН. Железнодорожный транспорт общего пользования является основой транспортной системы Украины, на который приходится 83 процента грузооборота и почти 43 процента пассажирооборота.

Сегодня железные дороги Украины взаимодействуют в организации перевозок с девятью администрациями железнодорожного транспорта и обеспечивают работу по сорока международным железнодорожным переходам, а также обслуживают 18 украинских морских портов Черноморско-азовского бассейна и три паромные железнодорожные переправы.

Территорией Украины проходят три Панъевропейские коридоры (3-й, 5-й, 9-й) и шесть коридоров ОСЖД. Через украинские порты Измаил и Рени осуществляется взаимодействие «Укрзализныци» с панъевропейским коридором №7, какой проходит по реке Дунай. Развиваются перевозки по Международному транспортному коридору ТРАСЕКА.