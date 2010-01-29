ГАИ изъяла с середины января около 850 “спецдокументов”

С середины января работники Государственной автомобильной инспекции изъяли у водителей почти 850 различных “спецдокументов”, благодаря которым они пытались избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с целью активизации работы подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Департаментом ГАИ МВД Украины, начиная с 12 января 2010 года инициировано проведение на территории государства целевых мероприятий под условным названием “Документ”.

Так, с начала мероприятий выявлено более 600 фактов предъявления водителями таких документов. В отношении нарушителей административного законодательства, пытавшихся избежать ответственности, составлено более 600 протоколов. Одновременно работники Госавтоинспекции изъяли почти 850 различных “спецдокументов”.

Департамент Государственной автомобильной инспекции прилагает максимум усилий для гарантирования равных прав всех участников дорожного движения, а также недопущения использования отдельными водителями различных документов (карточек, пропусков, визиток руководителей государственных органов и органов исполнительной власти), которые вопреки требованиям законодательства содержат просьбу о содействии в беспрепятственном передвижении автомобильным транспортом по территории Украины.

В случае попытки водителями избежать ответственности за нарушение Правил дорожного движения путем предъявления работникам Госавтоинспекции вышеупомянутых документов, они немедленно изымаются, а на водителя составляется протокол за совершенное административное правонарушение.

Комментируя результаты мероприятий, начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ отметил, что “на данное время не существует ни одного официального документа, который дает право водителю избежать ответственности за нарушение Правил дорожного движения, поэтому лица, которые незаконно пытаются использовать так называемые “спецдокументы”, будут привлекаться к административной ответственности за совершенные нарушения”.