«Еврокар» планирует запустить полномасштабное производство

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) планирует к концу 2010 года запустить полномасштабное производство мощностью до 100 тыс. автомобилей в год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в 2009 году «Еврокар» продолжил развитие производственных мощностей с целью подготовить площадку под полномасштабное производство.

В частности, в 2009 году в рамках Программы создания производственных мощностей, согласованной с Министерством промышленной политики и Министерством экономики Украины, «Еврокар» завершил строительство зданий сварочного и покрасочного производств; установил оборудование для производства двигателей, завершил пуско-наладочные работы транспортной системы сварочного цеха; выполнил проектные работы по внедрению в CKD-производство модели Skoda Octavia A5.

«Запуск сварочного и покрасочного производств позволит ЗАО «Еврокар» выйти на полномасштабную промышленную сборку автомобилей (CKD) в соответствии с высшими европейскими стандартами, применяемыми на заводах Volkswagen Group», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, «Еврокар» отмечает, что компания непрерывно повышает эффективность работы предприятия и совершенствует систему управления качеством. В 2009 году на заводе была разработана и успешно внедрена интегрированная система управления предприятием в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.

Также в сообщении сказано, что в 2010 году «Еврокар» планирует дальнейшее развитие и усовершенствование производственных процессов. Сейчас на заводе осваивается производство новой модели в линейке Skoda – внедорожника Yeti, старт серийного производства этого автомобиля запланирован на февраль 2010 года. Также начата подготовка MKD-производства модели Skoda Octavia A5, начало производства которой запланировано на осень 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 90,1%, или на 32328 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3564 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

ЗАО «Еврокар» входит в Группу компаний «Атолл Холдинг», которая является одним из ведущих игроков на украинском автомобильном рынке.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.