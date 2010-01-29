Крюковский ВСЗ планирует увеличить производство грузовых вагонов

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году планирует увеличить производство грузовых вагонов на 80%, или 2700 вагонов, до 6 тыс. шт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель правления предприятия Евгений ХВОРОСТ.

"Основным потребителем наших грузовых вагонов станет Россия. Также грузовые вагоны поставляем в Беларусь, Казахстан, Прибалтику", - сказал Е.ХВОРОСТ.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2008 году завод продал 112 пассажирских и 6400 грузовых вагонов, а произвел 6527 грузовых вагонов.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3300 штук.